وزارة التعليم بالمؤقتة تعلن في احتفال عن موعد بدء العام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، انطلاق العام الدراسي الجديد في 13 من أكتوبر الجاري، لمراحل التعليم الأساسي والثانوي، وذلك في احتفال أقيم مساء اليوم بهذه المناسبة.

وقد أقيمت مراسم الاحتفال بحضور وزير التعليم، وأعضاء في الحكومة المؤقتة، وعدد من المعلمين والضيوف، وتم خلاله عرض لوحات فنية قدمها الطلاب، بالإضافة إلى الكلمات المقدمة من الحضور.

وفي كلمته طالب وزير التعليم فوزي عبدالرحيم، بالوقوف مع المعلمين وقفة تليق بهم، حتى ينالوا حقوقهم التي تتناسب مع دورهم في المجتمع، مؤكدا أنهم الأولى بزيادة المرتبات، مضيفا أن اللجنة الوزارية المكلفة من رئيس الحكومة قد أنهت عملها لزيادة مرتبات كل موظفي الدولة، وتمت إحالتها إلى مجلس النواب.

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