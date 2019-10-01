دولة رئيس مجلس الوزراء يُناقش سيّر عمل وزارة العدل

قرنادة 01 أكتوبر 2019 (وال)- بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء، سيّر عمل وزارة العدل.

هذا وناقش دولته خلال الاجتماع عقده بمكتبه في منطقة قرنادة، بوزير العدل المستشار محمود الفيتوري، سيّر عمل الوزارة والصعوبات التي تواجهها وكيفية حلحلتها.

وأصدر دولة رئيس مجلس الوزراء تعليماته، بسرعة محاكمة الموقوفين على ذمم القضايا بمختلف مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

كما ناقش دولته مع معالي الوزير العدل، مشاريع الوزارة وصيانة المحاكم التي تقع بالمناطق التي تحت سيطرة الحكومة الليبية. (وال- قرنادة) ر ت

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