جلسة حوارية حول وضع المجلس البلدي سبها

نظم نادي المناظرة بسبها جلسة حوارية حول أوضاع المجلس البلدي سبها، شارك فيها عدد من النشطاء بالمجتمع المدني، وأعضاء من الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور، وأعضاء من اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي.

وتداولت الجلسة آلية انتخاب المجلس البلدي، وكيفية تسييره للأمور داخل المدينة بعد أن فشل الاستحقاق الانتخابي الأخير، كما تمت مناقشة سياسة المجلس البلدي في إدارة عدد من أزمات المدينة.

وقالت رئيسة نادي المناظرة بسبها أميرة نوري لقناتنا، إن السلطة المحلية تعثرت بشكل متكرر، الأمر الذي تسبب في إضعاف أدائها.

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