مهاجما “الكهرباء”…ديوان المحاسبة: إهمال الشركة سبب في انقطاع التيار باستمرار

أكد ديوان المحاسبة ، أن ” هناك قصورا كبيرا وحالات إهمال في عمل الشركة العامة للكهرباء كانت من بين الأسباب الرئيسية في عمليات الانقطاع “.

وأوضح الديوان، في تقرير له اليوم الثلاثاء، أن ” أزمة الكهرباء تعود إلى سوء إدارة تشغيل محطات توليد الكهرباء القائمة وسوء في إدارة وتوجيه موارد الشركة ومخصصاتها ما نتج عنها تراجع القدرة الإنتاجية إلى نصف قدرتها، وباتت مهددة بالخروج بشكل تام في حال استمرار الإهمال من شركة الكهرباء”.

وأكمل تقرير الديوان، أن ” ذلك تزامن مع مطالبات كثيرة من الشركة للمواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك وإطفاء سخانات المياه وتنظيم تشغيل مكيفات المنازل”.

