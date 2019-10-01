غرفة عمليات الكرامة: مقتل التهامي العبد آمر محور اليرموك التابع لمليشيات الإرهابية في طرابلس

طرابلس 01 أكتوبر 2019 (وال)- أعلنت غرفة عمليات الكرامة اليوم الثلاثاء، مقتل التهامي العبد آمر محور اليرموك التابع لمليشيات الإرهابية في طرابلس.

وقال المركز الإعلامي للغرفة إن مليشيات الإرهابية تحت ضربات القوات المسلحة لاذت بالفرار وتركت جثة “التهامي العبد” بعد تكبدها خسائر فادحة.

وأكد المركز الإعلامي للغرفة انهيار الميليشيات في مختلف الجبهات، تحت ضربات موجعة ودقيقة من القوة الجوية الضاربة، وتقدمات على مستوى المواقع والتحصينات التي كانت تتمركز بها الميليشيات .(وال- طرابلس) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال