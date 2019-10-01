وزير صحة المؤقتة يتابع عمل المرافق الصحية بالمنطقة الجنوبية

طلع وزير الصحة بالحكومة المؤقتة، سعد عقوب، أمس، على سير عمل المرافق الصحية وسلامة المرضى في الجنوب، وذلك خلال اجتماع عقده مع مديري إدارات الخدمات الصحية والمستشفيات في عدد من بلديات الجنوب.

الاجتماع الذي عقد في ديوان وزارة الصحة بمدينة البيضاء، نوقشت خلاله آلية توحيد الجهود، وسبل تقديم الدعم وحصول المواطنين على الرعاية الصحية الأولية داخل بلديات ومناطق الجنوب وما جاورها، كما تطرق إلى مناقشة العديد من الموضوعات المهمة، والمشاكل التي تعاني منها كافة المنشآت الصحية والطبية ببلديات الجنوب من الناحية القانونية والإدارية والمالية والطبية.

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