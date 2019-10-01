رابطة الإعلاميين الليبيين بالخارج تحيي الذكرى 30 ليوم الوفاء

أحيت رابطة الإعلاميين الليبين بالخارج، أمس الأثنين، بالعاصمة المصرية القاهرة، الذكرى الثلاثين ليوم الوفاء، الذي خصصته لتكريم الشهداء والأسرى.

وشهد الاحتفال الذي حضره عدد من المهجرين الليبيين بجمهورية مصر العر بية، عدة فقرات، بعد أن أفتتح بنشيد الله أكبر، وقراءة مرتلة لآيات من القرآن الكريم، ثم ألقيت عدداً من الكلمات، حيث ألقى رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية العجيلي البريني كلمة بالمناسبة، تلتها كلمة رابطة الإعلاميين الليبيين بالخارج التي ألقاها الإعلامي حمزة التهامي، وألقى سعد منّاع كلمة الأسرى والشهداء الذين خصص يوم الوفاء لهم، ثم ألقت إحدى الإعلاميات كلمة المرأة، وأختتم الحفل ببيان ختامي قرأته الإعلامية وديان عبدالمجيد.

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