الثني يتابع أسباب تدني أداء الهيئة العامة للإسكان والمرافق

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم، مع رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق أبو بكر بوقيلة، أسباب تدني أداء الهيئة، وذلك خلال اجتماع عقد في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة.

ووفق الحكومة، فقد تناول الاجتماع أسباب تدني أداء الهيئة العامة للإسكان والمرافق منذ العام 2015 وحتى الآن، كما بحث سبل حلحلة بعض المشاكل التي تعيق سير المشاريع المتعاقد عليها، مشيرة إلى أن الاجتماع ضم كلا من مدير إدارة التخطيط بالهيئة، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة.

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