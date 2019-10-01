وزير الصحة في الحكومة الليبية يفتتح لقاء عمل تدريبي بمناسبة “اليوم العالمي للصيدلة”

البيضاء 01 أكتوبر 2019 (وال)- افتتح معالي وزير الصحة في الحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات لقاء عمل تدريبي بمناسبة اليوم العالمي للصيدلة.

هذا وقد انطلق لقاء العمل بمركز التدريب بديوان الوزارة في البيضاء، بالتعاون مع تجمع صيادلة البيضاء، والتي تُشرف على تنظيمها إدارتي الموارد البشرية، والصيدلة بوزارة الصحة.

ويُشارك في لقاء العمل وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي، ومدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بالوزارة الدكتور أسماء بعيرة، ومدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة الأستاذ محمد الجبالي، ومدير مركز التدريب بالوزارة المهندس خالد اخنفيز، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات والمكاتب ومديري المستشفيات القروية والتعليمية بالبلديات.

ويهدف لقاء العمل التدريبي إلى تشجيع الأنشطة التي تُعزز وتدافع عن دور الصيدلي، في تحسين جودة الرعاية الصحية الأولية في المستشفيات العامة والتعليمية، والقروية والمراكز التخصصية والخدمات الصحية.

وتُشارك وزارة الصحة في برامج تعزيز المهنة، والتي من شأنها ترفع مستوى دقة الأداء ونتائجها، وتطبيقه داخل المرافق الصحية في ليبيا، بالإضافة إلى بناء العلاقات والتعاون المشترك بين الخبراء في المجال الصحي، ليسهموا في تسهيل وتقديم أفضل الممارسات، التي من شأنها تطوير أنظمة الرعاية الصحية في ليبيا، وتحسينها بما يُلبي احتياجات المرضى والمواطنين.

وقال معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب – في كلمة الافتتاحية – إن الهدف من انطلاق فعاليات، هو تكريس الجهود لتطوير الخدمات الطبية المهمة، وتعزيز المهنة في البلاد.

وأكد معالي الوزير أن حضور هذا العدد الكبير للمشاركة في فعاليات انطلاق اليوم العلمي، يُعبر عن مستوى الإحساس بالمسئولية من قبل العاملين في مجال الصيدلة، لجعل هذه المؤسسة الطبية تخدم المواطن الليبي، وذلك في إطار التنمية الوطنية الشاملة.

ونوه معالي الوزير لجهود المبذولة من قبل السادة الخبراء، والأساتذة المحاضرين، من أجل المساهمة في إنجاح فعاليات لقاء العمل حول برنامج تعزيز المهنة، وتطوير وتحسين العمل في المرافق الصحية.

وأضاف معالي الوزير: “بالعلم وبالعلم فقط، تُبنى الأوطان ومن هذا المنطلق، يأتي عقد هذا اللقاء الذي تسعى من خلاله الوزارة لإيجاد الكادر المؤهل بتخصص مهم “في مجال الصيدلة”.

في المقابل، أشاد المشاركين في فعاليات اليوم العالمي للصيدلة، وتعزيز المهنة على جهود وزارة الصحة في الحكومة الليبية، واللجنة المنظمة بمركز التدريب، في تنظيم هذا اللقاء الذي يهدف إلى تطوير برنامج عمل الصيدلة في ليبيا، نحو ريادة صيدلانية متميزة.

ودعا المشاركين – في توصياتهم في ختام فعاليات لقاء العمل – إلى زيادة تكثيف من تنظيم لقاءات عمل، لما له من أثر إيجابي في مجال التعليم الطبي، من خلال الخبراء والمختصين والفنيين المحليين، للاستفادة منهم في تطوير برنامج الصيدلة السريرية، ومنحه كل الرعاية، كونه يُشكل نقلة نوعية ستدفع بالمستشفيات الليبية، والخدمات الصحية خطوات إلى الأمام، عن طريق التحسين النوعي لهذا المجال.

يُشار إلى أن فعاليات اليوم العالمي للصيدلة، شملت عديد من النشاطات، منها إلقاء محاضرات علمية من قبل نخبة من الخبراء والأساتذة، وعرض للعديد من البحوث العلمية، والأوراق البحثية، كما تخللت فعاليات اليوم العالمي للصيدلة، إقامة عديد من لقاءات عمل في مجال الصيدلة، بمساهمة عدد من شركات الأدوية والمعدات الطبية، لعدد من الشركات المتخصصة والمهتمة بالجانب الطبي. (وال- البيضاء) ر ت

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