وحدات الجيش تتمركز في نقاط جديدة جنوب طرابلس

أكدت شعبة الإعلام الحربي، تقدم وحدات اللواء 73 مشاة، واللواء 106 مجحفل، والكتيبة و21 صاعقة، إلى نقاط تمركز جديدة جنوب طرابلس، ونجاحها في غنم آلية، وقتل عدد من الميليشيات، بعد اشتباكات خاضتها القوات المسلحة منذ ساعات الفجر الأولى من نهار اليوم.

شعبة الإعلام قالت إن سرية مدفعية الكورنت باللواء 73 مشاة، نجحت في استهداف دبادبة تي 55 بالقرب من معسكر النقلية، كما استهدف سلاح الجو دبابة نوع تي 55 بالقرب من عيادة الحياة على طريق كوبري المطار السواني.

وأشارت شعبة الإعلام إلى سقوط عنصرين من اللواء 73 مشاة، وإصابة 5 أفراد خلال هذه الاشتباكات.

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