عقوب يبحث مشاكل القطاع الصحي في بلدية هراوة

عقد وزير الصحة في الحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، اجتماعًا ضم عميد بلدية هراوة محمد مفتاح والوفد المرافق له ،بحث خلاله سير عمل المنشآت الصحية والطبية ببلدية هراوة وما جاورها، وكافة المشاكل التي تعترض تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين، وذلك بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومة، بمقر ديوان الوزارة في البيضاء.

وناقش الوزير آلية دعم القطاع الصحي في بلدية هراوة وما جاورها، إلى جانب معالجة كافة المختنقات الصحية في المدينة.

واستمع الوزير لمطالب عميد بلدية هراوة، والتي تمركزت حول توفير عدد من العناصر الطبية، سواء المحلية أو عبر إصدار قرار استجلاب لدعم المستشفى، وعدد من الوحدات الصحية ببلدية هراوة، إضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات، خاصة المتعلقة بتشغيل وترفيع المستشفى القروي إلى مستشفى عام، وتوفير عدد من سيارات الإسعاف، بهدف سرعة تقديم الخدمة للمواطنين.

وأبدى معالي الوزير موافقته على توفير كافة احتياجات المرافق الصحية، من الأدوية والمستلزمات الطبية، من خلال جهاز الإمداد الطبي.

وأشار معالي الوزير إلى دعم وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة للقطاع الصحي ببلدية هراوة وما جاورها، وذلك بعد إتمام كافة الإجراءات المالية والإدارية والفنية العالقة، والمتعلقة بالحساب المصرفي، واعتماد المراقب المالي لتسهيل سرعة تقديم الخدمة. (

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