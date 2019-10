المتوسط:

شارك وفد من حكومة الوفاق الوطني رفيع المستوى، في أعمال المؤتمر الدولي لحماية المدنيين في الحروب بالمناطق المدنية، برئاسة وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين “يوسف جلاله”، وبحضور سفير ليبيا لدى النمسا “جلال العاشي”.

وأوضح الوفد الليبي خلال المؤتمر، الذي عقد اليوم الثلاثاء بڤيينا، مدى تأثير استخدام الأسلحة العشوائية داخل المناطق المدنية على المدنيين وتداعياتها.

وأطلع الوفد، مندوبي الدول والمنظمات الدولية الخطر الذي يتعرض له المدنيون بسبب القتال والحروب وكيفية معالجة الوضع الإنساني داخل المدينة .

The post وفد “الوفاق” يشارك في أعمال المؤتمر الدولي لحماية المدنيين في الحروب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية