كشفت غرفة الإعلام الحربي التابعة للجيش عن شن السلاح الجوي غارة جوية علي ” قاعدة معيتيقة العسكرية”.

وأوضحت الغرفة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن ” الغارة الجوية نتج عنها تدمير مخزن للذخائر يتبع لمجموعات الحشد المليشاوي داخل القسم العسكري بالقاعدة”.

