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“النهر الصناعي” يكشف سبب ضعف المياه بطرابلس

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة، الثلاثاء، إن انخفاض ضغط تدفق المياه إلى مدينة طرابلس، الاثنين، جاء بسبب تنفيذ أعمال صيانة طارئة لصمامات التحكم بالتدفق بالشويرف، وفتح الصمام الرئيسي لخط التغذية لمناطق الجبل الغربي لتغذية مدن الجبل بالمياه.

وأضاف الجهاز بصفحته في “فيسبوك”، أنه تمت إعادة رفع معدلات التدفق اليوم ليتحسن ضغط المياه بشبكة مدينة طرابلس مع استمرار ضخ المياه من حقول الآبار، مبينة أنه وعندما يتم استكمال أعمال الصيانة لصمامات التحكم بالتدفق بمحطة الشويرف ستتمكن فرق التشغيل من زيادة رفع معدل التدفق ووصول المياه لكل المناطق بمدينة طرابلس التي تعاني من ضعف في إمداد المياه، وإعادة تدفق المياه عبر المسار الشرقي لمدن المنطقة الوسطى.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • هذه عمليات تخريب لمنع وصول المياه للمساجد ـ في طرابلس العاصمة … وبفعل فاعل من العرب والاتراك الوافدين لليبيا وحزب الاخوان في درنة .. ويجب التحري الامني في هالموضوع المهم.

    رد

  • هذه عمليات تخريب لمنع وصول المياه للمساجد ـ في طرابلس العاصمة زز. وبفعل فاعل من العرب والاتراك الوافدين لليبيا وحزب الاخوان في درنة واصحاب المزارع. بني وليد ترهونة. ويجب التحري الامني في هالموضوع المهم.

    رد