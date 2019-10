محاضر بجامعة سبها: “الوفاق” تمارس أعمال انتقامية في مرزق لأسباب قبلية

30المتوسط:

أكد الدكتور سليمان سجاد الله الباحث السياسي والمحاضر بجامعة سبها أن ” حكومة الوفاق تمارس تضليل الليبيين والعالم لحماية التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم “داعش”.

وأكمل سجاد الله، في تصريحات صحفية له، أن ” كل الأحداث الانتقامية التي تشهدها مرزق تروج حكومة الوفاق إلى أنها لأسباب قبلية وعرقية على عكس الحقيقة تماما، موضحا أن الأحداث التي وقعت منذ 2011 حتى أغسطس/آب الماضي لم تكن بدوافع قبلية أو عرقية”.

وأضاف سجاد الله، أن “الإرهابي التابع لتنظيم داعش “حمزة التباوي” الذي قتل مؤخرا في قصف لقوات الأفريكوم و”العدولي” الهارب من مطاردات الجيش في بنغازي كانا في مقدمة المليشيات المهاجمة لمرزق”.

