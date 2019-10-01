وزير الصحة في الحكومة الليبية ملف القطاع في الجنوب

البيضاء 01 أكتوبر 2019 (وال)- عقد معالي وزير الصحة في الحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، اجتماعًا لبحث سيّر عمل المرافق الصحية وسلامة المرضى جنوبي البلاد.

هذا وناقش معالي الوزير خلال الاجتماع عقده بمكتبه في ديوان الوزارة في البيضاء أمس الإثنين، بحضور الوكيل المساعد بديوان السيد غيث دربوك، عديد من الموضوعات الهامة، والمشاكل التي تُعاني منها كافة المنشآت الصحية والطبية ببلديات الجنوب، من الناحية القانونية والإدارية والمالية والطبية.

كما بحث معالي الوزير آلية توحيد الجهود، وبحث سُبل تقديم الدعم، وحصول المواطنين على الرعاية الصحية الأولية داخل بلديات ومناطق الجنوب الليبي وما جاورها.

وتطرق معالي الوزير خلال الاجتماع الموسع، لأهمية تنفيذ إستراتيجية وزارة الصحة بإعلان عام 2019 عامًا للرعاية الصحية الأولية بالبلاد، والاستعدادات لتنفيذها مطالع شهر أكتوبر الجاري، وتسليط الضوء على عدد من الموضوعات من الناحية الإدارية والمالية والطبية، والتركيز على جودة الخدمات، وتوحيد الجهود وسلامة المرضى والخدمات الصحية بالمؤسسات الصحية المختلفة.

كما ناقش معالي الوزير آلية تحسين الأداء على كافة المستويات، وذلك وفق الاحتياجات الراهنة للنظام الصحي، وما تتطلبه المرحلة القادمة، وفق الرؤى وإستراتيجية وزارة الصحة، وذلك على ضوء معطيات الأوضاع الراهنة في البلاد، والتغير في خارطة الأمراض والمؤشرات الصحية بمدن وبلديات الجنوب الليبي.

وأكد معالي الوزير على ضرورة التعاون والمُضي قُدمًا بالعمل، متمنيًا للجميع التوفيق، مثمنًا الجهود الكبيرة والمخلصة التي يبذلها مسؤولي الصحة بمدن وقرى وبلديات الجنوب الليبي، لتحقيق المصلحة العامة للعمل.

من جهته، أكد الحاضرون على ضرورة اتخاذ عدة تدابير، وآليات التعاون اليومي والمستمر، فيما بين القطاعات الصحية بجنوب الليبي، وتحديد الاحتياجات الفعلية، وتذليل كافة الصعاب وفق الإمكانيات المتاحة لحل كافة المختنقات العاجلة والطارئة، بما تُلبي متطلبات المرحلة، حيث صيغت وفق الاحتياجات الراهنة للنظام الصحي، وذلك من خلال تنسيق الجهود، وتقديم كامل الدعم وأخذ كافة الإجراءات الاحترازية.

ويأتي الاجتماع الموسع الذي حضره، مدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بالوزارة الأستاذ عبد الوهاب وبشوق، والمدير المساعد لإدارة المناطق الصحية رياض الخزعلي، ومدير إدارة الخدمات الصحية الشاطئ حسن خليفة حسن، ومدير إدارة الخدمات الصحية تراغن إبراهيم عمار صالح، ومدير مركز الأورام سبها إبراهيم حسن، ورئيس القسم المالي بالمختبر المرجعي سبها محمد صالح سعد، ومدير مستشفى الزوية القروي نور الدين عقيل عابد، ومدير مستشفى تمسّه القروي عبد الحفيظ علي صالح، ومدير عيادة النفسية سبها عياد ميلاد علي محمد، والمدير المساعد لمصرف الدم المركزي سبها أحمد عمر حامد، ومدير مركز العلاج السكري والغدد الصماء أحمد عبد السلام، في إطار اللقاءات الدورية التشاورية، لاستطلاع آراء مديري ومسؤولي الصحة بالجنوب، حول كل ما يتعلق بالنظام الصحي ببلديات الجنوب وما جاورها. (وال- البيضاء) ر ت

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