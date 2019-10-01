الجيش يدمر مخازن للذخيرة في قاعدة معيتيقة

العنوان_طرابلس

أعلن الجيش الوطني اليوم الثلاثاء تدمير مخزن للذخائر تابعة لقوات الوفاق داخل قاعدة معيتيقة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، في تدوينة على فيسبوك، إن “مقاتلات السلاح الجوي تشُنّ غارة جوية على قاعدة معيتيقة العسكرية، أسفرت عن تدمير مخزن للذخائر يتبع لمجموعات “الحشد المليشاوي” داخل القسم العسكري بالقاعدة.”

وأفاد شهود أنهم سمعوا صوت انفجار عنيف في أرجاء مختلفة في العاصمة نتيجة للقصف، كما أظهرت صورة اطلعت عليها أخبار ليبيا 24 حجم الانفجار الذي أحدثته الغارة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها طائرات سلاح الجو قاعدة معيتيقة التي تستخدمها قوات الوفاق لتخزين الذخائر وإطلاق الطائرات التركية المسيرة لشن ضربات على قوات الجيش المتمركزة في محاور جنوب العاصمة.

ويواصل الجيش الوطني منذ الرابع من أبريل من العام الحالي معركة تحرير العاصمة تصعيد الغارات الجوية ضد قوات الوفاق بطرابلس.

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