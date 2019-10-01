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الجيش يدمر مخازن للذخيرة في قاعدة معيتيقة

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_طرابلس

أعلن الجيش الوطني اليوم الثلاثاء تدمير مخزن للذخائر تابعة لقوات الوفاق داخل قاعدة معيتيقة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، في تدوينة على فيسبوك، إن “مقاتلات السلاح الجوي تشُنّ غارة جوية على قاعدة معيتيقة العسكرية، أسفرت عن تدمير مخزن للذخائر يتبع لمجموعات “الحشد المليشاوي” داخل القسم العسكري بالقاعدة.”

وأفاد شهود أنهم سمعوا صوت انفجار عنيف في أرجاء مختلفة في العاصمة نتيجة للقصف، كما أظهرت صورة اطلعت عليها أخبار ليبيا 24 حجم الانفجار الذي أحدثته الغارة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها طائرات سلاح الجو قاعدة معيتيقة التي تستخدمها قوات الوفاق لتخزين الذخائر وإطلاق الطائرات التركية المسيرة لشن ضربات على قوات الجيش المتمركزة في محاور جنوب العاصمة.

ويواصل الجيش الوطني منذ الرابع من أبريل من العام الحالي معركة تحرير العاصمة تصعيد الغارات الجوية ضد قوات الوفاق بطرابلس.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليق

  • هذه عملية عسكرية ضد مؤسساات الدولة ومحاولة تحرير السجناء والمجرمين من السجون لو كان الجيش شجاع ويريد حماية ىلمدنيين فاذا لماذا يستخدم الطيران المباغت ولاينزل على الأرض ؟؟!!!! ـ ووراء هذذه الهجمة العسكرية المدعو غسان سلامة ـ وبعض الفلسطينيين خونة بلادهم فالخارج ـ بأدعائاتهم انه يوجد أسرى من كتائب القسام الفلسطينين في ليبيا …….!!!!

    هذه أخر الاكاذيب.. …….وطبعا الدعم تركي تونسي فرنسي قطري وهم قابعين في الشرق الليبي ـ والهدف هو تخريب المؤسسات العامة وتعطيل مصالح الدولة .

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