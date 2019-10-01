انفجار هائل بمخزن للذخيرة بمطار معيتيقة جراء غارة للجيش

أخبار ليبيا24

التهمت النيران مخزنًا بقاعدة معيتيقة بطرابلس بعد استهدافها من قبل الجيش الوطني في غارة نفذها سلاح الجو مساء اليوم الثلاثاء.

وأظهرت صور جرى تداولها على الانترنت اندلاع حرائق هائلة وسحب سوداء كثيفة بقاعدة معيتيقة التي تستخدمها قوات الوفاق لشن ضربات جوية ضد قوات الجيش الوطني.

وعلى الرغم من شدة الانفجار؛ فقد ذكرت وسائل إعلام موالية لقوات الوفاق أن الغارة أصابت “مخزن خردة” يتبع للطيران المدني بمطار معيتيقة.

وعلى خلاف ذلك؛ فقد أعلنت شعبة الإعلام الحربي، أن الغارة الجوية كبدت “ميليشيات الوفاق” خسائر جديدة حيث دمرت مخزنًا للذخائر بداخل القسم العسكري بالقاعدة.

شهود من طرابلس قالوا إنهم سمعوا صوت انفجار عنيف في أرجاء مختلفة في العاصمة نتيجة للقصف، كما أظهرت صورة التقطت من بعيد قوة وحجم الانفجار الذي أحدثته الغارة.

وعادة من يشن الجيش الوطني غارات جوية لضرب الطائرات المسيرة ومخازن الذخيرة داخل قاعدة معيتيقة.

وتستخدم قوات الوفاق القاعدة لتخزين الذخائر وإطلاق الطائرات التركية المسيرة لشن ضربات على قوات الجيش المتمركزة في محاور جنوب العاصمة.

وصعد الجيش الوطني منذ أيام وتيرة الضربات الجوية على قوات الوفاق في مختلف المواقع والجبهات.

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