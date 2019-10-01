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الجيش يقصف أهدافا عسكرية بطرابلس ومصراتة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني أن مقاتلات الجيش استهدفت مواقع لمخازن الذخيرة التابع للطيران التركي المُسيّر داخل الكلية الجوية في مدينة مصراتة.

وذكرت الشعبة بصفحتها في “فيسبوك”، مساء الثلاثاء، إن مقاتلات سلاح الجو شنت أيضا غارة جوية على القاعدة العسكرية بمطار معيتيقة في طرابلس، أسفرت عن تدمير مخزن للذخائر يتبع للمجموعات المسلحة.

وكان عضو شعبة الإعلام الحربي المنذر الخرطوش، قال في وقت سابق من الثلاثاء، إن الوحدات العسكرية التابعة للواء 73 مشاة واللواء 106 مجحفل والكتيبة 21 صاعقة، أحرزت تقدمات جديدة في محاور القتال جنوب طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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