الجيش يقصف أهدافا عسكرية بطرابلس ومصراتة

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني أن مقاتلات الجيش استهدفت مواقع لمخازن الذخيرة التابع للطيران التركي المُسيّر داخل الكلية الجوية في مدينة مصراتة.

وذكرت الشعبة بصفحتها في “فيسبوك”، مساء الثلاثاء، إن مقاتلات سلاح الجو شنت أيضا غارة جوية على القاعدة العسكرية بمطار معيتيقة في طرابلس، أسفرت عن تدمير مخزن للذخائر يتبع للمجموعات المسلحة.

وكان عضو شعبة الإعلام الحربي المنذر الخرطوش، قال في وقت سابق من الثلاثاء، إن الوحدات العسكرية التابعة للواء 73 مشاة واللواء 106 مجحفل والكتيبة 21 صاعقة، أحرزت تقدمات جديدة في محاور القتال جنوب طرابلس.

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