كشفت غرفة الإعلام الحربي التابعة للجيش عن استهداف السلاح الجوي مواقع لمخازن الذخيرة التابع للطيران التركي المُسيّر داخل الكلية الجوية مصراته .

وكان السلاح الجوي التابع للجيش قد أعلن عن تدمير مخازن للذخيرة تابعة لقوات الوفاق في مطار معيتيقة الدولي.

