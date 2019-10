المتوسط:

قال بيان صادر غرفة الإعلام الحربي التابعة للجيش، إنه ” بعد ورود معلومات من أجهزة الاستخبارات بالقوات المسلحة والتي رصدت أماكن متفرقة في مطار معيتيقه ومطار مصراته ، وبعد تحديد هذه المواقع والتي تستخدم في تجهيز وتذخير وتخزين الطائرات المُسيّرة التركية وذخائرها ،وأيضاً عدد 2 دُشم في مطار مصراتة استخدمت لنفس الأغراض” .

وأضاف البيان ، أنه ” تم التعامل مع هذه المواقع التي تُهدّد قواتنا المُسلحة من خلال مقاتلات سلاح الجو بالقوات المسلحة ، وقد أقلعت مقاتلاتنا من عدة قواعد للانقضاض على أهدافها في توقيت واحد والقضاء على هذا التهديد”.

وأوضح البيان ، أن ” الحملة الجوية حقّقت أهدافها بكل دقة ، ودمّرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبه 100% ، وعادت مقاتلاتنا لقواعدها سليمة بعد تنفيذها لواجباتها وتحقيق أهدافها بنجاح” .

The post بيان جديد من الجيش حول الضربات الجوية على مطاري معيتيقة ومصراتة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية