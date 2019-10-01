الجيش يعلن تدمير دشم عسكرية بمطار مصراتة

أخبار ليبيا24

أعلن الجيش الوطني اليوم الثلاثاء تدمير دشم في مطار مصراتة تستخدم لتجهيز وتذخير وتخزين الطائرات المُسيّرة التركية وذخائرها.

وأفادت شعبة الإعلام الحربي، أن تدمير الدشم وعددها اثنين جاءت بعد ورود تقارير من أجهزة الاستخبارات بالجيش الوطني التي ترصد أماكن متفرقه في مطار معيتيقة ومطار مصراتة.

وقالت، “وبعد تحديد هذه المواقع والتي تستخدم في تجهيز وتذخير وتخزين الطائرات المُسيّرة التركية وذخائرها تم التعامل معها من خلال مقاتلات سلاح الجو بالقوات المسلحة”.

وأكدت الشعبة، أن مقاتلات سلاح الجو أقلعت من عدة قواعد للانقضاض على أهدافها في توقيت واحد والقضاء على هذا التهديد.

كما اكدت أن الضربات الجوية حققت أهدافها بكل دقة، ودمّرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبه 100 بالمئة.

وأشارت الشعبة إلى أن المقاتلات عادت لقواعدها سليمة بعد تنفيذها لـ “واجباتها وتحقيق أهدافها بنجاح”.

وفي السياق، أظهرت صور جرى تداولها على الانترنت مشاهد لانفجار قوي بقاعدة معيتيقة بطرابلس، وذلك بعد استهدافها من قبل الجيش الوطني في غارة مساء اليوم الثلاثاء.

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