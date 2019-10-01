اجتماع موسع بـ«صحة الموقتة» يطالب بدعم المرافق الصحية جنوبي البلاد

عقد وزير الصحة في الحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، اجتماعًا لبحث سيّر عمل المرافق الصحية وسلامة المرضى جنوبي البلاد.

وناقش الوزير خلال الاجتماع عقده بمكتبه في ديوان الوزارة في البيضاء أمس الإثنين، بحضور الوكيل المساعد بديوان غيث دربوك، عديد من الموضوعات الهامة، والمشاكل التي تُعاني منها كافة المنشآت الصحية والطبية ببلديات الجنوب، من الناحية القانونية والإدارية والمالية والطبية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية بنغازي.

كما بحث الوزير آلية توحيد الجهود، وبحث سُبل تقديم الدعم، وحصول المواطنين على الرعاية الصحية الأولية داخل بلديات ومناطق الجنوب الليبي وما جاورها.

وتطرق الوزير خلال الاجتماع الموسع، لأهمية تنفيذ إستراتيجية وزارة الصحة بإعلان عام 2019 عامًا للرعاية الصحية الأولية بالبلاد، والاستعدادات لتنفيذها مطالع شهر أكتوبر الجاري، وتسليط الضوء على عدد من الموضوعات من الناحية الإدارية والمالية والطبية، والتركيز على جودة الخدمات، وتوحيد الجهود وسلامة المرضى والخدمات الصحية بالمؤسسات الصحية المختلفة.

كما ناقش الوزير آلية تحسين الأداء على كافة المستويات، وذلك وفق الاحتياجات الراهنة للنظام الصحي، وما تتطلبه المرحلة القادمة، وفق الرؤى وإستراتيجية وزارة الصحة، وذلك على ضوء معطيات الأوضاع الراهنة في البلاد، والتغير في خارطة الأمراض والمؤشرات الصحية بمدن وبلديات الجنوب الليبي.

وأكد الوزير على ضرورة التعاون والمُضي قُدمًا بالعمل، متمنيًا للجميع التوفيق، مثمنًا الجهود الكبيرة والمخلصة التي يبذلها مسؤولي الصحة بمدن وقرى وبلديات الجنوب الليبي، لتحقيق المصلحة العامة للعمل.

من جهته، أكد المجتمعون، ضرورة اتخاذ عدة تدابير وآليات التعاون اليومي والمستمر، فيما بين القطاعات الصحية بجنوب الليبي، وتحديد الاحتياجات الفعلية، وتذليل كافة الصعاب وفق الإمكانيات المتاحة لحل كافة المختنقات العاجلة والطارئة، بما تُلبي متطلبات المرحلة، حيث صيغت وفق الاحتياجات الراهنة للنظام الصحي، وذلك من خلال تنسيق الجهود، وتقديم كامل الدعم وأخذ كافة الإجراءات الاحترازية.

ويأتي الاجتماع الموسع في إطار اللقاءات الدورية التشاورية، لاستطلاع آراء مديري ومسؤولي الصحة بالجنوب، حول كل ما يتعلق بالنظام الصحي ببلديات الجنوب وما جاورها.

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