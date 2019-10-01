القيادة العامة تعلن تنفيذ حملة جوية استهدفت البنية التحتية للطيران التركي المسير بمطاري معيتيقة ومصراتة

ليبيا – أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان لها اليوم الثلاثاء عن تحصلها على معلومات من أجهزه الاستخبارات التابعة لها عن رصد أماكن متفرقة في مطاري معيتيقة ومصراتة تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرة التركية.

القيادة العامة أوضحت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه أن هذه الأماكن عبارة عن مستودعات تستخدم لتجهيز الطائرات المسيرة وتخزين صواريخها في مطار معيتيقة، وعدد 2 دشم في مطار مصراتة استخدمت لنفس الغرض.

وأكدت قيادة القوات المسلحة على أن طائرات سلاح الجو قد تعاملت مع الاهداف المذكورة ، كاشفةً على أن طائراتها أقلعت من عده قواعد للانقضاض على أهدافها في نفس الوقت والقضاء على هذا التهديد.

وإختتمت القيادة العامة بيانها بالتأكيد على تحقيق هذه الحملة الجوية أهدافها بكل دقه، مبينةً بأن مقاتلاتها دمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبه 100% وعادت الطائرات لقواعدها سالمة بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح.

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