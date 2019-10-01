محاولة ليبية أممية لحل أزمة المهاجرين

اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، الثلاثاء، مع رئيس مكتب التنسيق والشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة بمقر ديوان الوزارة الداخلية .

وناقش الاجتماع وضع آلية لإيجاد حلول حول معاناة المهاجرين والخروج بخطط ملموسة يعمل بها على أرض الواقع للحد من معاناة المهاجرين غير الشرعيين القاطنين بمراكز الإيواء وتحسين ظروفهم الإنسانية.

وجدد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة التأكيد على أن ليبيا دولة عبور وليست مقصدا لهؤلاء المهاجرين.

وبالرغم من انخفاض معدل قوارب الهجرة المنطلقة من ليبيا، إلا أن 45500 مهاجر غير قانوني وصلوا إلى أوروبا هذا العام بانخفاض نسبته 30 في المئة عن العام الماضي.

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