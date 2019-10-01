نقل حوالي 1400 طن قمامة من طرابلس المركز

قالت بلدية طرابلس المركز، إنها أنهت عمليات نقل القمامة من ساحة سوق الثلاثاء، وتم نقل آخر كمية اليوم قدرت بـ500 طن تقريبا.

واستمر العمل لثلاثة أيام متتالية بدءا من يوم 26 سبتمبر، وقد تم نقل ما يقارب 1372 طنا من القمامة خلال حملة شملت محلة المدينة القديمة ومحلة بلخير وفشلوم ومركز المدينة وباقي محلات بلدية طرابلس المركز.

ودعت الـبلدية بـصفحتها في “فيسبوك”، المواطنين إلى عدم الرجوع لاستعمال هذه الساحة كمكب للنفايات بعد أن أنهت تنظيفها بالكنس الآلي والماء ورشها بالمبيدات .

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