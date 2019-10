عميد براك الشاطئ: مجموعات مسلحة على حدود البلدية تخطف العمالة الأجنبية

المتوسط:

كشف عميد بلدية براك الشاطئ الجيلاني علي الجيلاني ، أن ” المجموعات الخارجية عن القانون على حدود البلدية تمارس أعمال الحرابة حيث تقوم باختطاف العمالة الأجنبية من الجنسيات الأفريقية والمصرية والسورية والمطالبة بمبالغ ضخمة مقابل إطلاق سراحهم”.

وأوضح الجيلاني، خلال تصريحات صحفية له، أن “هذه المجموعات الخارجة عن القانون أغلبهم من الأجانب من جنسيات أخرى وليسوا عصابات ليبية”.

وأضاف الجيلاني، أن “الأفارقة أصبحوا أفرادا يعملون تحت إمرة المهربين والمجرمين وبحوزتهم أسلحة نارية وبنادق رشاشة”.

وأضاف عميد بلدية براك أن المستفيد الحقيقي من الخروقات الأمنية هم المهربون والمجرمون والإرهابيون، قائلا: “إن هؤلاء الأجانب أمانة في أعناقنا ويجب علينا معاملتهم كأخوة لنا”.

