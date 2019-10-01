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“الكهرباء” تُسابق الزمن لتلبية الطلب بـ”ذروة الشتاء”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار المساعي المبذولة من قبل الشركة العامة للكهرباء لتحسبن واقع الشبكة، وصلت شاحنات محملة بقطع الغيار من المخازن الرئيسية للشركة العامة إلى محطات كل من شمال بنغازي والزويتينة والسرير استعدادا لمجابهة أحمال الذروة الشتوية المقبلة.

وأثنت الشركة العامة للكهرباء على المساعي المبذولة من قبل إدارة التسريح الجمركي ودائرة الخدمات الشرقية للتعاون في سبيل تدليل الصعاب التي تواجهها الشركة في استخراج الشحنات من مطار معيتيقة الدولي وموانئ طرابلس والخمس ومصراتة .

الجدير بالذكر أن الأعمال لازالت متواصلة لاستكمال تنفيذ خط 11 كيلوفولت على الطريق الدائري في اتجاه الطريق الساحلي لتغذية المناطق التي يمر بها الخط، وكذلك تغذية المستشفى العام بتاورغاء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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