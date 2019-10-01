طيران الجيش الليبي يدمر مواقع ودشم لتجهيز الطائرات المسيرة بمطاري معيتيقة ومصراته

أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، قيام مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش بتنفيذ حملة جوية، منطلقة من عدة قواعد، على مواقع تستخدم في تجهيز وتذخير وتخزين الطائرات المُسيّرة لقوات حكومة الوفاق بمطاري معيتيقة ومصراته، ودشمتين في مطار مصراته استخدمتا لنفس الأغراض.



وقالت شعبة الإعلام الحربي، عبر صفحتها على موقع “فيس بوك” مساء الثلاثاء، إن الحملة الجوية حقّقت أهدافها بكل دقة ، ودمّرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبه 100 ٪، وعادت لقواعدها سليمة بعد تنفيذها لواجباتها وتحقيق أهدافها بنجاح.

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