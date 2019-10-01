“نجدة توكرة” تُكثف العمل لضبط الأمن

يقوم قسم النجدة التابع لمديرية أمن توكرة بتسيير دوريات وإقامة تمركزات واستيقافات ليلية بشكل دوري ومنظم على الطريق الساحلي والمدخل الغربي للمدينة.

وتأتي هذه الدوريات للحفاظ على الأمن وضبط المخالفين والخارجين عن القانون والمشتبه في تورطهم مع الجماعات الإرهابية، وضبط الهجرة غير القانونية والسيارات التي تسير بدون إجراءات وبدون لوحات معدنية وإحالتها لجهات الاختصاص.

وقال مدير مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن توكرة خليل البرغثي إن الدوريات والتمركزات الأمنية تبدأ في مزاولة عملها بعد منتصف الليل ليتم استلامها من قبل قسم المرور والتراخيص صباح اليوم الثاني.

وأوضح البرغثي أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن توكرة تلعب دورا مهما في تأمين الشريط الساحلي الممتد من سيدي علي غربا إلى منطقة إردانوا شرقا صعودا إلى الحمدة جنوبا، حيث تقع على عاتقها العديد من المهمات والأدوار الأمنية الرئيسية.

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