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اختطاف مصطفى التريكي عضو “الأعلى للدولة”

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت مصادر خاصة لقناة “218” إن مجهولين أقدموا مساء الثلاثاء على اختطاف عضو المجلس الأعلى للدولة مصطفى التريكي، من أمام منزله في منطقة “أبو عيسى”.

وأضافت المصادر أن الخاطفين اقتادوا التريكي إلى جهة غير معلومة، فيما لم يُصدر المجلس الأعلى أي بيان بخصوص الحادثة حتى وقت كتابة هذا الخبر.

وفي مايو الماضي اختطف عضو المجلس الأعلى للدولة محمد أبوغمجة، بمنطقة قصر غشير، فيما وقعت العديد من حالات الاختطاف والتغييب القسري أبرزها حادثة اختفاء عضو مجلس النواب سهام سرقيوة التي اقتادها مجهولون من أمام منزلها في بنغازي يوم 17 يولو، وأفرج عنها بـ21 سبتمبر المنصرم.

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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