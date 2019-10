ديوان المحاسبة يبحث ملف  المشاكل التي يواجهها مرضي الكلى

المتوسط:

عقد رؤساء ومدراء مراكز غسيل الكلى بالمنطقة الغربية والوسطى و الجنوبية وإدارة الشؤون الطبية وإداراتها الفرعية وإدارة الصيدلة والتفتيش والمتابعة بوزارة الصحة و مستشار الشؤون الخدمية بالمجلس الرئاسي رئيس مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي ومدراء فروع الجهاز الغربية والوسطى و الجنوبية ومندوب عن شركة الاستثمار للتقنية المتعاقد معها لإنشاء منظومات وزارة الصحة اليوم الثلاثاء بمبنى الديوان المحاسبة.

وتم مناقشة كافة المشاكل التي تعترض سير تقديم الخدمات الطبية وكان الاجتماع بمثابة جلسة مساءلة لكل الأطراف ذات العلاقة بالموضوع وتحديد أوجه القصور وتحميل المسؤوليات وفق اختصاصاتها المناطة بها، وتم وضع آلية تتضمن التعجيل بإبرام العقود والجلوس مع وكلاء الشركات المصنعة لمعالجة مشاكل التوريد المجزء.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات مع جهاز الإمداد الطبي وإدارة الصيدلة وإدارة الشئون الطبية لوضع ما تم الاتفاق عليه ووضعه موضع التنفيذ خلال مدة أقصاها أسبوع والشروع الفوري في استكمال تركيب المنظومات بين المراكز وجهاز الإمداد الطبي وإدارة الصيدلة، وسيتم تشكيل فريق عمل من الإدارة للتحقيق في أوجه القصور التي تبنيت لدى بعض الأطراف ذات العلاقة بالموضوع واتخاذ ما ايلزم حيالها من إجراءات ووفق القانون،

