قرارات جديدة  للجنة تحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمصارف

استعرضت لجنة تحسين الخدمات الالكترونية المقدمة للمصارف والمشكلة بقرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني رقم “988” لسنة “2019 “، الصادر بناء على توصيات أمين عام مجلس الوزراء الدكتور “الطاهر بن عامر” آلية تنفيذ مهامها.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء التأكيد على تنفيذ مهام اللجنة المتمثلة في متابعة المشاريع المتعلقة بالخدمات الالكترونية المقدمة للمصارف، والتنسيق بين الجهتين مصرف ليبيا المركزي والجهات التابعة له ” زبائن الخدمة” والهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية ” مقدم الخدمة” ، ” دعم إداري وفني “، مع اقتراح الحلول للعراقيل التي تحد من استكمال المشاريع المتعلقة بالخدمات الالكترونية المقدمة للمصارف، و الإجراءات اللازمة للتحول إلى ميكنة الإجراءات .

يذكر أن اللجنة تضم المختصين من الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية ومصرف ليبيا المركزي، ورئاسة مجلس الوزراء .

