الخارجية الفرنسية تدعو لإيقاف النار والعودة للعملية السياسية في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، أنه تم عقد اجتماع برئاسة وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، ونظيره الإيطالي، لويجي دي مايو، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في السادس والعشرين من سبتمبر الماضي.

الخارجية الفرنسية تابعت في تقرير لها، بعنوان “ليبيا – سؤال وجواب – مقتطفات من المؤتمر الصحفي”، أن الاجتماع ضم الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص في ليبيا، ووزراء خارجية ألمانيا وتركيا ومصر والإمارات العربية المتحدة، وممثلون أمريكيون وبريطانيون وصينيون وروس، بالإضافة إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأضافت، أن الاجتماع ساعد في تقوية الإجماع الدولي على الخروج من الأزمة في ليبيا، وأنه لا يوجد حل عسكري في ليبيا، ولهذا السبب تدعو فرنسا إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية، تحت رعاية الأمم المتحدة، ووفق المعايير التي اتفق عليها الليبيون خلال مؤتمري باريس وباليرمو، وخلال لقاء أبوظبي للتمهيد الطريق للانتخابات، مُشددة على ضرورة إعادة توحيد المؤسسات الليبية والإصلاحات الاقتصادية والأمنية اللازمة لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وواصلت الخارجية الفرنسية، أن اجتماع نيويورك للمجتمع الدولي والجهات الفاعلة الإقليمية، سمح بالتعبير عن وحدتهم وعزمهم على دعم وساطة الأمم المتحدة بقيادة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة.

واختتمت، أنه يساهم في جهود المجتمع الدولي من أجل ليبيا، خاصة في ضوء مؤتمر دولي، اقترحت ألمانيا عقده في برلين، مؤكدة على الدور المركزي للاتحاد الإفريقي، الذي سيكون مسؤولاً عن المشاركة في تنظيم مؤتمر ليبي مشترك مع الأمم المتحدة، كجزء من خطة الممثل الخاص، الذي تلقى دعم مجموعة السبع في قمة بياريتز.

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