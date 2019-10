الخرطوش: الجيش يسيطر على محاور جديدة في جنوب طرابلس

المتوسط:

قال عضو شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني المنذر الخرطوش، إن الوحدات العسكرية التابعة للواء 73 مشاة واللواء 106 مجحفل والكتيبة 21 صاعقة، أحرزت تقدمات جديدة في محاور القتال جنوب طرابلس.

وأكد الخرطوش أن هذه الوحدات نجحت في غنم آلية والقضاء على عدد من أفراد المجموعات المسلحة بعد اشتباكات عنيفة صباح اليوم فقد على إثره اللواء 73 مشاة جنديين من أفراده، وإصابة خمسة آخرين.

وأشار إلى استهداف دبابة نوع “تي 55” بالقرب من معسكر النقلية، لافتا إلى أن سلاح الجو استهدف أيضا دبابة أخرى بالقرب من عيادة الحياة على طريق كوبري المطار السواني.

