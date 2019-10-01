ظهور الإرهابي ” الشركسي” في معارك طرابلس  تؤكد تورط شوري إرهاب بنغازي  في المعارك هناك

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة تجمع كلاً من آمر ما تسمى “سرايا الدفاع عن بنغازي” المصنفة إرهابية الإرهابي المدعو مصطفى الشركسي، والإرهابي “محمد الويحشي” العضو البارز بما يسمى “شورى ثوار بنغازي”.

وحسب النشطاء فإن تلك الصورة التقطت قبل يومين بمحور عين زارة، وذلك أثناء مشاركتهما في صفوف قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا .

وكانت سرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية، أعلنت انضمامها لقوات الوفاق في طرابلس والمنطقة الغربية في الحرب ضد قوات الجيش الوطني .

وأكد آمرها مصطفى الشركسي، في بيان له في الخامس من أبريل الماضي، عقب إعلان خليفة حفتر دخول مدينة طرابلس، عزمهم على التصدي لقوات الجيش، داعياً قوات جفتر للاستسلام ورمي السلاح جانبًا، قائلاً: “استسلموا وسنضمن لكم سلامتكم”، مطالبًا العسكريين بدعم ما أسماهم الثوار في طرابلس ومحيطها.

وتشكلت “سرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية”، في شهر يونيو 2016م بمدينة الجفرة جنوب ليبيا، من فلول مجلسي “شورى ثوار بنغازي وأجدابيا” و”مجلس شورى مجاهدي درنة”، وهي جماعات تابعة لـ”تنظيم أنصار الشريعة”، المصنف من قبل مجلس الأمن جماعة إرهابية، وبقايا حرس المنشآت النفطية بقيادة الإرهابي المدعو إبراهيم جضران.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24