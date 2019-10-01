المحجوب: مقتل “مسيمير” أكبر ضربة تتلقاها المليشيات في ليبيا  

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصف مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الجيش، خالد المحجوب، مقتل القيادي البارز هشام “مسيمير”، الممول الرئيس لجماعة الإخوان في ليبيا وقوات الوفاق المعترف بها دوليًا، والحاكم الخفي لمدينة مصراتة، بأنها أكبر ضربة تتلقاها مليشيات المدينة منذ عام 2011م.

وأكد المحجوب أنه تم تصفية “مسيمير ” على يد قوة تابعة للواء التاسع بمدينة ترهونة خلال تبادل لإطلاق النار بين مدينتي ترهونة ومسلاتة أول أمس الأحد.

واعتبر أنه مقتله ضربة كبيرة للمليشيات، نظرا للدور البارز الذي كان يقوم به في تمويل المعارك وجلب السلاح والمسلحين من تركيا ومن أماكن أخرى إلى الأراضي الليبية.

وأوضح مدير التوجيه المعنوي، أن “مسيمير” هو ملياردير يحكم مدينة مصراتة من خلف الكواليس ولديه نفوذ قوي داخلها، ويعد أبرز عضو خفي في تنظيم الإخوان يعمل وراء الظلّ، إذ لا يظهر في وسائل الإعلام ولا في ساحات المعارك.

ولفت إلى أنه الممول الرئيسي لحرب “فجر ليبيا عام 2014م” التي قادتها مجموعة مليشيات إسلامية، وكذلك ممول الحرب الدائرة الآن بطرابلس، والداعم القوي لقوات الوفاق بالأموال والسلاح.

وأضاف في السياق ذاته، أن “مسيمير” هو الوسيط بين تركيا ومصراتة، وهو المسؤول عن إبرام صفقات السلاح مع أنقرة ويقف وراء كل شحنات الأسلحة التي وصلت إلى قوات حكومة الوفاق، ويرجح أنه مجند من المخابرات التركية.

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