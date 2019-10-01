اسماعيل الشريف: بعض المؤسسات تتعنت في تقديم الخدمات لأغراض سياسية

قال عضو مجلس النواب عن منطقة الجفرة اسماعيل الشريف، إن بلدية الجفرة شهدت مؤخرا تحسنا ملحوظ في الخدمات تتمثل في توفر المياه بشكل دائم واستقرار التيار الكهربائي وتدفق الوقود.



واتهم الشريف بعض الأطراف بالتعنت في تقديم وإيصال الخدمات للمواطنين لأغراض سياسية، واصفا ذلك بأن خطأ جسيم، مؤكدا أن مؤسسات الدولة لليبيين وتقدم الخدمة للجميع دونتمييز في هذه الاصطفافات السياسية .

ودعا الشريف كافة الجهات أن تنأي بحقوق المواطنين عن إدخالها في الصراع السياسي أو الاحتراب الداخلي، لأنها مكفولة في كل القوانين والشرائع، لافتا إلى أن الجفرة عانت خلال الفترة الماضية من أزمة خانقة في الوقود وخدمات أخرى، على الرغم أنها منطقة تتوسط كل المناطق الليبية وبالإمكان إيصال الخدمات لها بشكل طبيعي وانسيابي، بحسب قوله.

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