بالصور سلامتك تهمنا …لوحات إرشادية على الطرق الرئيسية بدرنة

تحت شعار “سلامتك تهمنا”، أطلقت مفوضية درنة للكشافة والمرشدات حملة لتركيب وتوزيع لوحات إرشادية على الطريق الصحراوي، سعيا للإسهام في تخفيف الحوادث المرورية على الطرق.

مكتب الإعلام بمفوضية الكشافة بدرنة، أوضح أن العمل استمر لمدة 12 ساعه متواصلة، مشيرًا إلى أن هذه الحملة جاءت بعدما ورد بمواقع التواصل الاجتماعي الفترة السابقة، عن وقوع العيد من حوادث السير أودت بحياة الكثير من الأسر والشباب في الطريق الصحراوي جنوب مدينه درنة، الحيله و المسلقون مرورا بمنطقة العزيات و منطقة المخيلي.

جدير بالذكر بأن حملة “سلامتك تهمنا” التي ينظمها قطاع خدمة وتنمية المجتمع بالمفوضية ستستمر على مدار العام.

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