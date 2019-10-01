الجيش الوطني:” سلاح الجو دمر مرافق تخزين وتجهيز الطائرات المسيرة بنسبة 100% “

أصدرت القيادة العامة للجيش الوطني بياناً صحفياً عاجلاً في وقت متأخر من ليل الثلاثاء أوضحت فيه نتائج القصف المكثف لسلاح الجو الليبي لمواقع ونقاط عسكرية تابعة لقوات الوفاق.

وجاء في أولى نقاط البيان العاجل أنه من خلال المعلومات المتوفرة من أجهزه الاستخبارات التابعة للجيش الوطني تم رصد أماكن متفرقة في مطار معيتيقه ومطار مصراته، حيث أن مصادر الاستخبارات التابعة للجيش حددت هذه الأماكن التي “تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرة التركية”، عبارة عن هنقر استخدم لتجهيز الطائرات المسيرة وتخزين صواريخها في مطار معيتيقه، وعدد 2 دشم في مطار مصراته استخدمت لنفس الغرض.

وأضاف البيان أن القوة الجوية ” تعاملت مع هذا التهديد من خلال طائرات سلاح الجو التابع للقوات المسلحة، وقد أقلعت هذه الطائرات من عدة قواعد للانقضاض على أهدافها في نفس الوقت والقضاء على هذا التهديد.”

وخلص بيان القيادة العامة إلى أن “هذه الحملة الجوية حققت أهدافها بكل دقة، ودمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبة 100% وعادت الطائرات لقواعدها سالمة بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح”.

يذكر أن مقاتلات الجيش استهدفت مساء الثلاثاء مواقع لمخازن الذخيرة التابع للطيران التركي المُسيّر داخل الكلية الجوية في مدينة مصراتة كما شنت أيضاً غارة جوية على القاعدة العسكرية بمطار معيتيقة في طرابلس، أسفرت عن تدمير مخزن للذخائر يتبع للمجموعات المسلحة.

وقال عضو شعبة الإعلام الحربي المنذر الخرطوش، في وقت سابق من الثلاثاء، إن الوحدات العسكرية التابعة للواء 73 مشاة واللواء 106 مجحفل والكتيبة 21 صاعقة، أحرزت تقدمات جديدة في محاور القتال جنوب طرابلس.

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