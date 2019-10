المتوسط:

كشفت مصادر عن استهداف سلاح الجو التابع للجيش مواقع قوة حماية سرت، التابعة لقوات الوفاق في محيط مشروع النهر الصناعي في ضواحي مدينة سرت.

وفي نفس السياق قال آمر قوة حماية وتأمينسرت النعاس عبدالله ، إنه ” تم استهداف قواته بـ 11 صاروخ قرب مشروع النهر الصناعي”.

