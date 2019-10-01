مصادر تكشف الجهة التي القت القبض على مصطفى التريكي

اكدت مصادر مطلعة أنه تم إلقاء لقبض على القيادي مصطفى التريكي والمقرب من شعبان هدية (أبوعبيدة الزاوي) في منطقة أبي عيسى بالزاوية من قبل الغرفة الأمنية صبراتة.

ويعد التريكي هو أحد المتهمين في قضية إختطاف رئيس الوزراء السابق علي زيدان في اكتوبر 2013 .

وكانت قالت مصادر أكدت إن مجهولين أقدموا مساء الثلاثاء على اختطاف عضو المجلس الأعلى للدولة مصطفى التريكي، من أمام منزله في منطقة “أبو عيسى”.

وأضافت المصادر أن الخاطفين اقتادوا التريكي إلى جهة غير معلومة، فيما لم يُصدر المجلس الأعلى أي بيان بخصوص الحادثة حتى وقت كتابة هذا الخبر.

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