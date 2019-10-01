مناقشة تصنيف الجامعات الليبية

شهدت قاعة اجتماعات رئاسة جامعة طرابلس،صباح أمس الثلاثاء، اجتماعاً للجنة الوطنية لتصنيف الجامعات الليبية لمناقشة عدة مواضيع منها: معايير تقييم وتصنيف أداء ومخرجات الجامعات الليبية، ودليل تصنيف الجامعات الليبية.

كما تطرق الاجتماع العادي الرابع، الخارطة الزمنية لتنفيذ مشروع التصنيف، بالإضافة إلى آلية عمل اللجنة مستقبلاً والإتفاق على عقد اجتماع آخر للجنة يوم الثلاثاء المقبل.

وتذكر الصفحة الرسمية لجامعة طرابلس أن اللجنة الوطنية لتصنيف الجامعات الليبية أن اللجنة تشكلت بموجب قرار وزير تعليم الوفاق رقم 702 الصادر بتاريخ 3 يوليو 2019م .

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