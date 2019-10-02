من سجنه .. القروي يفتح للغنوشي ” الملفات المتسخة ” في ليبيا وسوريا

ليبيا – إتهم المرشح إلى جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي من سجنه، زعيم حركة النهضة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين راشد الغنوشي بمغالطة وتضليل الناخبين التونسيين، والتنصل من الجرائم التي ارتكبتها الحركة في حق البلاد منذ صعودها إلى الحكم عام 2011، عبر مهاجمة منافسيه في الانتخابات البرلمانية والسعي إلى تشويههم ودعم المرشح الآخر قيس سعيد فاتحاً له ما يوصف في الأروقة السياسية والإعلامية التونسية ” بملفات النهضة المتسخة ” بشأن تورطها في تسفير الجهاديين ، وبالطبع فأن ليبيا كانت هي الوجهة الثانية لهم بعد سوريا إن لم تكن الأولى وفقاً للتحقيقات التي جرت هناك على مر سنوات .

هجوم شنّه القروي على الغنوشي قبل أسبوع من موعد جولة إعادة الإنتخابات ، ليفتح من جديد أكثر الملفات سخونة في البلاد ويقض مضجع النهضة والملف المنقسم لشقين والذي لطالما حاولت إقفاله بكل السبل وهو جناحها السري في شقه الأول ، وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر مثل سوريا وليبيا حتى باتت تونس تتربع على عرش المرتبة الأولى لقائمة الدول المصدرة للأرهابيين رجالاً ونساء ، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن موقوفين تونسيين من داعش في طرابلس لدى قوة الردع وآخرين في بنغازي لدى القيادة العامة قد إعترفوا بالصوت والصورة عن تورط الحركة في تسفيرهم وتوريطهم إبان عهد حكومة ” الترويكا ” التي تزعمتها النهضة ومنهم من جرى إظعتقاله في سرت وصبراتة وعموم شرق البلاد .

وفجر القروي هذا الملف مجدداً في رسالة وجهها القروي إلى الغنوشي الثلاثاء وطالعتها المرصد عبر عبر مكتبه الإعلامي الرسمي ، تحدث فيها عن خطورة حركة النهضة على هذا البلد الجار، في رد منه على الاتهامات التي أطلقها الغنوشي في حملاته الانتخابية، ضد حزب “قلب تونس” ورئيسه القروي عندما إتهمهم بالفساد، وتأكيداً منه على عدم التحالف معه.

وكان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي قد أعلنها صراحة في نهاية نوفمبر الماضي : ” النهضة لها جناح سري وحاولت قتلي ” فيما توصلت لجنة التحقيق التونسية المعنية بالتحقيق في هذا الملف لإرتباط وثيق بين الحركة والإرهاب في ليبيا من جهة وتسفير الشباب التونسي من جهة أخرى إلى عدة دول منها طبعاً ليبيا والعراق وسوريا .

وقال القروي إن حزبه هو الذي يرفض التحالف مع حركة النهضة، لما لاحقها من شبهات قويّة معزّزة بملفّات جديّة، وذلك بسبب جرائم خطيرة ارتكبتها بحق الوطن والشّعب التّونسي جراء الاغتيالات، التي ذهب ضحيّتها السياسيين المعارضين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، وأمنيّين وجنود ومدنيّين عزّل، وكذلك لتورطها في التغرير بشباب تونس وتسفيره إلى بؤر التوتر للقتال مع التنظيمات الإرهابية كما هو في سوريا مما جعلها المُصدر الأول للإرهاب ، فيما يرتبط ملف إغتيال البراهمي وبلعيد مباشرة بشخصيات ليبية مثل عبدالحكيم بلحاج الذي وكّل عن نفسه محامياً ونفى صلته بتلك التهم .

وشن القروي هجوماً لاذعاً على حركة النهضة عندما إتهمها بالوقوف وراء إبقائه في السجن وإقصائه وتغييبه من الساحة السياسية، مستعينة في ذلك بما يسمى “بالجهاز القضائي لتنظيمها السري”، وتحدث عن سنوات حكم النهضة، التي قال إنها تحاول التنصل منها والتغطية على فشلها عبر تحميل مسؤولية الفشل إلى الأحزاب الحاكمة الأخرى، رغم أنها كانت جزءا من الحكم، بهدف تضليل الناخبين ودفعهم للتصويت لها مرة أخرى في الانتخابات البرلمانية.

وفي ذات الرسالة ، عدد القروي الأسباب التي تجعله لا يفكر في التحالف مع حركة النهضة قائلا: “أرفض التحالف معكم ومع حزبكم لأنّكم مسؤولون عن تفقير وتجويع الشعب التّونسي فيما تمتّعتم أنتم بالتعويضات وبالمناصب وتصرفتم بأموال من الدولة وإمكانياتها، وقال: “أرفض التحالف معكم ومع حزبكم لأنّكم مسؤولون عن تفقير وتجويع الشعب التّونسي”.

وأشار القروي إلى أن مشروع حركة النهضة يتعارض مع مشروع حزبه ومع مصلحة التونسيين، لأنه مبني على الاصطفاف وراء جهات تموّلها وتربطها بها إيديولوجيات، يقدمّ الحزب خدمتها ومصالحها على خدمة ومصالح الشعب التونسي.

وفي مايلي النص الكامل لرسالة القروي الموجهة للغنوشي :

تونس، في 01 أكتوبر 2019

رسالة نبيل القروي إلى راشد الغنوشي

لقد أوهمكم وجودي في زنزانتي بأنّي في موقف ضعف ففاجأتمونا بتصريحات لمهاجمتنا شخصيّا ومن خلالي مهاجمة أكثر من نصف مليون تونسي، ومهاجمة حزب قلب تونس بتسلّط وتجنّ وإعلان مساندتكم للسيّد قيس سعيّد وأنّه لا يمكنكم التّحالف مع حزب قلب تونس بسبب وجود شبهة فساد.

موقفكم هذا يندرج في سياستكم المبنيّة على المغالطة والتّضليل.

كل ما في الأمر هو أنّني أرفض التحالف معكم ومع حزبكم وأكبر دليل على هذا أنّني لا أزال سجينا ولأسباب معلومة.

أرفض التحالف معكم ومع حزبكم حركة النهضة لما تعلّقت بكم من شبهات قويّة معزّزة بملفّات جديّة يعلمها العام والخاص بسبب جرائم خطيرة في حق الوطن والشّعب التّونسي جراء الاغتيالات وذهب ضحيّتها الشهيد شكري بلعيد والشهيد محمد البراهمي والشهيد لطفي نقض وخيرة شباب تونس من أمنيّين وجنود ومدنيّين عزّل.

أرفض التّحالف معكم ومع حزبكم بعد أن تواطأتم في التغرير بشباب تونس وتسفيرهم إلى محرقة سوريا وجعلتم منهم حطبا لحرب إرهابيّة ضدّ شعب أعزل وبلد شقيق.وأصبحت تونس جرّاء ذلك تصنّف ضمن البلدان المصدّرة للإرهاب.

أرفض التحالف معكم ومع شركائكم في الحكومة لأنّكم استغلّيتم الديمقراطيّة ومؤسّسات الدّولة وحاولتم تمرير قانونا إقصائيّا مخالفا للدستور بهدف السّطو على إرادة الشّعب التّونسي والانفراد بالحكم للبقاء فيه ومنع التّداول السلمي على السلطة، لكن وضع الرئيس الأستاذ محمد الباجي قايد السبسي رحمه الله، حدّا لمشروعكم ورفض ختم قانونكم الإقصائي، قانون العار.

أرفض التحالف معكم لأنّكم لجأتم مع حلفائكم في الحكومة إلى الجناح القضائي لتنظيمكم السرّي لإيقافي ثمّ إبقائي في السجن وإقصائي وتغييبي من الساحة السياسيّة.

لكن هذه المرّة اصطدمتم بإرادة شعب تونس العظيم والواعي والذي رفض ظلمكم وافسد برنامجكم وانتخبني لأكون في الدّور الثاني للرئاسيّة. كما أفشلت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والمحكمة الإداريّة مشروعكم وتصدّت كلّ القوى الحيّة لضغوطاتكم ولسعيكم لإسقاط كلمة الشعب والنيل من إرادته الحرّة وتنفيذ هدفكم الرّئيسي الرّامي إلى الانقلاب على المسار الانتخابي والاستيلاء على السّلطة عبر مخطّطات ترمي إلى الإلقاء بتونس في المجهول.

أرفض التحالف معكم لأنّكم حكمتم عليّ وعلى حزبي واتّهمتمونا بالفساد، مستعينين في ذلك بالجناح القضائي لجهازكم السريّ الذّي يمكّنكم من الحكم على أيّ شخص في تونس ويمنع الوصول إلى الحقيقة مثلما هو الحال في ملفّ اغتيال الشهداء شكري بلعيد ومحمّد البراهمي، رحمهم الله، لحجبها عن عائلاتهم وعن الشعب التونسي لسنوات طويلة.

أرفض التحالف معكم ومع حزبكم لأنّ إنّ حصيلة حكمكم مدّة ثمان سنوات، وخاصّة الثلاثة الأخيرة منها، وتسبّبتم أنتم وحلفائكم في الحكومة، في أفضع ثلاث سنوات في تاريخ تونس أضرّت بالشعب وأتت على الأخضر واليابس.

أرفض التحالف معكم ومع حزبكم لأنّكم تتملّصون من المسؤوليّة وتنكرون أنّكم تتحكّمون وتحكمون في الدولة ودواليبها منذ ثمان سنوات في محاولة بائسة ويائسة لتحميل المسؤولية لكلّ طرف منحكم ثقته لبناء شراكة سياسيّة تؤمّن الانتقال الديمقراطي في تونس وتخرج بالبلاد من الصّراعات وتعطي للتّونسيين والتّونسيات استقرارا وأملا في المستقبل.

أرفض التحالف معكم ومع حزبكم لأنّكم مسؤولون عن تفقير وتجويع الشعب التّونسي فيما تمتّعتم أنتم بالتعويضات وبالمناصب وتمعّشتم من الدولة وإمكانياتها.

أرفض التحالف معكم ومع حزبكم لأنّكم لا تروا حرجا ولا حياء في الحديث عن الثّورة وعن مقاومة الفساد رغم كلّ ما تعلّق بكم وبحزبكم من تهم وشبهات بشهادة أقرب مستشاريكم وأغلب الشرفاء من قيادات حزبك وقواعده.

أرفض التحالف معكم ومع حزبكم لأنّ الشّعب التّونسي يحتاج إلى “المقرونة” والصحّة والتعليم والتغذية والحريّة والتشغيل.تريدون أن يعيد الشعب انتخابكم رغم أنكم خلقتم أكبر ماكينة تفقير وحقرة وتهميش في تاريخ البلاد، ولأنّكم نجحتم في إضعاف وتفكيك الدولة وهي خبرة يشهد لكم بها كل العالم.

أرفض التحالف معكم ومع حزبكم ،لأنّ مشروعكم يتعارض مع مشروعنا ومع مصلحة الشعب التونسي، فمشروعنا هو ميثاق وطني ضدّ الفقر ودستور اقتصادي وتحسين وتحصين للقدرة الشرائيّة وتحرير للطاقات الشبابية والنهوض بالاقتصاد ومقاومة البطالة بينما مشروعكم هو الاصطفاف وراء جهات تموّلكم وتربطكم بها إيديولوجيات تقدّمون خدمتها ومصالحها على خدمة ومصالح الشعب التونسي العزيز.

إنّ كلّ من يرى حصيلة حكمكم مع حلفائكم في الحكومة، وخيانتكم للشعب الذي أكرمكم وبجّلكم يدرك أنّه لا يمكن التحالف معكم ونحن متمسّكون بتطبيق مشروعنا لإنقاذ البلاد وإصلاح ما أفسدتموه وهدّمتموه.

نعم نرفض التحالف معكم ونضرب معكم موعدا يومي 6 و13 أكتوبر عندما سيقول الشعب كلمته ويسلّمكم فاتورة حكمكم لثمان سنوات .

عاش شعب تونس العظيم

عاشت تونس حرّة مستقلّة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية