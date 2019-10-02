الصلابي: تركيا تدعم مطالب الشعوب من الديمقراطية والحرية وتحاول حقن الدماء

أشاد القيادي في تنظيم الإخوان المسلمين علي الصلابي، بالموقف التركي من مختلف القضايا التي تهم العرب والمسلمين، قائلا: “إن الخطاب التركي يتميز أنه خطاب إنساني ينحاز للقضايا الإنسانية العادلة”.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لـ “وكالة أنباء تركيا”، في لقاء بمعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بنسخته الخامسة.

وقال الصلابي: “إن الموقف التركي من قضايا الأمتين العربية والإسلامية منحاز للهوية وتاريخها وحضارتها”، مضيفا، أن تركيا تقف مع الشعوب في مطالبها العادلة، ومع الديمقراطية والحرية والتعدد السلمي ومع السلام والمصالحة ومع الرأي والرأي الآخر”.

وتابع القيادي الإخواني: “الخطاب التركي خطاب إنساني ينحاز للقضايا الإنسانية العادلة، وينحاز للقضايا الإنسانية الكبرى، كما يحاول دفع الظلم وإقامة العدل، والدعوة لكلمة طيبة وحقن الدماء بين الناس، وهذا انحياز للقيم الإنسانية الرفيعة”.





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