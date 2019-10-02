المقرون.. موسم هجرة الطيور الجارحة والصيد البري

تقرير|218

تابع مراسل قناة 218 رحلة لصيد الصقور والصيد بالصقور بمنطقة المقرون قرب بنغازي وعاد بمجموعة من الصور والمعلومات عن هذه الهواية وممارسيها من عشاق الصيد بالصقور في الصحارى والبراري والسواحل الليبية.

ينطلق موسم هجرة الطيور الحرة والصيد البري في ليبيا مع بداية موسم الخريف لتباشرالطيورالحرة في الوصول إلى الشواطئ الليبية في بداية الموسم فرارا من سوء الأحوال الجوية في الدول الأوروبية ولتعقب الطعام ولأجل التزاوج في مناخ معتدل.

تبدأ مجموعات الصيادين -مع انطلاق موسم هجرة الطيور- بالتخييم بالقرب من الشواطئ والأودية والبحيرات والبعض منهم يذهب إلى الصحراء،حيث تحط الطيوربالقرب من المشاريع الزراعية في الصحراء الليبية.

تُعد تربية الصقور من الهوايات التي مارسها الليبيون،خاصة على السواحل ،وتهدف تربية الصقور لاستخدامها في الصيد،حيث تُستخدم لصيد الحيوانات الصغيرة مثل الأرانب والطيور وخاصة طيور الحبارة وغيرها من طرائد الصيد، وتبدأ هذه الهواية منذ صيد الصقر نفسه،إلى تربيته وتدريبه والعناية به،ومن ثم يُستخدم في الصيد.

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