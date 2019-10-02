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الهلال الأحمر أجدابيا يبدأ في توزيع الإغاثة بالبلديات المستهدفة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال رئيس فريق الإغاثة بفرع الهلال الأحمر أجدابيا – عادل احمدي – إن فريق الإغاثة بالفرع قام الإثنين بتوزيع مواد إغاثية على الأسر النازحة والمحتاجة في بلدية (زويتينة – سلطان) مقدمة من منظمة الغذاء العالمي.

وأوضح – احمدي – عبر مكتب الإعلام بالهلال الأحمر أجدابيا، أن برنامج توزيع الإغاثة استهدف عدد 400 أسرة كدفعة أولى من إجمالي 1300 تم حصرهم في البلديات الممتدة من زويتينة – سلطان شرقاً إلى خليج السدرة غرباً، وأن فريق الإغاثة سيكمل التوزيع حسب الخطة الموضوعة لذلك.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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