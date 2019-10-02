تكريم طلبة رقدالين الأوائل في الشهادة الإعدادية

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نظم مكتب مراقبة التعليم في مدينة رقدالين احتفالية لتكريم الطالبات والطلبة الأوائل في الشهادة الإعدادية في حضور مميز من أولياء الأمور والمسوؤلين بالمدينة.

حضر الحفل مسؤولون من قطاعي التعليم والأمن في راقدالين، وكان للطلبة المتفوقين كلماتهم التي عبّروا من خلالها عن شعورهم بهذا الإنجاز العلمي في طريق المعرفة.

كتب الطلبة والطالبات المتفوقين قصص نجاح،كان ورائها أساتذة وإدارة التعليم في رقدالين، الذين كانوا ولا يزالون يحملون شموعًا تمنح نورها لمن يطلب العلم والمعرفة، كما أكد الحاضرون من أهالي الطالبات والطلبة .

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