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تكريم طلبة رقدالين الأوائل في الشهادة الإعدادية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

نظم مكتب مراقبة التعليم في مدينة رقدالين احتفالية لتكريم الطالبات والطلبة الأوائل في الشهادة الإعدادية في حضور مميز من أولياء الأمور والمسوؤلين بالمدينة.

حضر الحفل مسؤولون من قطاعي التعليم والأمن في راقدالين، وكان للطلبة المتفوقين كلماتهم التي عبّروا من خلالها عن شعورهم بهذا الإنجاز العلمي في طريق المعرفة.

كتب الطلبة والطالبات المتفوقين قصص نجاح،كان ورائها أساتذة وإدارة التعليم في رقدالين، الذين كانوا ولا يزالون يحملون شموعًا تمنح نورها لمن يطلب العلم والمعرفة، كما أكد الحاضرون من أهالي الطالبات والطلبة .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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