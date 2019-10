المتوسط:

قامت دوريات فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء، بناء على تعليمات رئيس الفرع بالإنتشار على طريق الساحلي وداخل بلدية القره بوللي ووادي ترغت، حسب الخطة الأمنية الموضوعة من قبل الفرع.

ويأتي ذلك لتأمين المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وضبط الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة ومنعا لأي تجاوزات أمنية.

