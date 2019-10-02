«تعليم الموقتة» تعلن موقفها من إضراب المعلمين وتؤكد بدء الدراسة 13 أكتوبر

أكدت وزارة التعليم بالحكومة الموقتة انطلاق العام الدارسي الجديد في 13 أكتوبر الجاري، مشددة على وقوفها إلى جانب مطالب المعلمين بصرف الزيادة المقررة على مرتباتهم.

وأقامت الوزارة مساء أمس الثلاثاء إحتفالية بمناسبة الإعلان الرسمي عن موعد بدء العام الدراسي الجديد للعام 2019 – 2020 بحضور عددا من المسؤولين في قطاع التعليم والوزراء والوكلاء وأعضاء مجلس النواب والبلديات والمهتمين بالشأن العام.

وخلال الكلمه الافتتاحية للحفل، أعلن وزير التعليم بالحكومة المؤقته الدكتور فوزي عبدالرحيم بومريز عن أنطلاق العام الدراسي الجديد يوم الأحد 13 أكتوبر الجاري، بالإضافة عن بدء توافد وصول الكتاب المدرسي والوسائل التعليمية الخاصة بالدراسة.

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كما طمئن بومريز جميع المعلمين والمعلمات والعاملين في قطاع التعليم في ليبيا بتقديم اللجنة الوزارية الخاصة بزيادة مرتبات العاملين في ليبيا المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء لحصيلة عملها إلى مجلس النواب الليبي، وأن الوزارة ضمنت زيادة مرتبات العاملين بوزارة التعليم إلى موازنة الوزارة بالعام الماضي 2018.م بالإضافة إلى تضمين ذلك في موازنة 2019.م الخاصة بمرتبات المعلمين ولكن دون تنفيذ ذلك، منبهًا إلى أن «الوزارة تقف على مطالب معلمينا ومعلماتنا المشروعة وتدعمها والتي ضمنها لهم القانون رقم (4) لسنة 2018.م والتي لم ولن تغض الوزارة النظر لها ».

وشدد على ضرورة صرف الزيادات التي اعتبرها «ستغير من الوضع المعيشي لجميع المعلمين في بلادنا إضافة إلى مزايا التأمين الصحي وحماية المعلم التي كفلها لهم القانون بعد صدوره من قبل مجلس النواب الليبي»، مشيرا إلى استمرار الوزارة في إستكمال مشروع الملاك الوظيفي الخاص بالمؤسسات التعليمية وسرعة إنجاز مرتبات معلمي العقود في أجل قريب.

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